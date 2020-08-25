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Günyüzü sulama göletlerinde balık tutmak yasaklandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.08.2020 15:23 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan ve suları azalan 4 sulama göletlerinde balık tutulması yasaklandı.İlçenin çeşitli bölgelerinde bulunan göletlerdeki su seviyesi, yağış azlığı ve sıcak havalar sebebi ile hayli düştü.

Günyüzü sulama göletlerinde balık tutmak yasaklandı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan ve suları azalan 4 sulama göletlerinde balık tutulması yasaklandı.
İlçenin çeşitli bölgelerinde bulunan göletlerdeki su seviyesi, yağış azlığı ve sıcak havalar sebebi ile hayli düştü. Su miktarının azalması sebebi ile daha rahat balık avlanmasını fırsat bilenlerin adeta akınına uğrayan göletlerde avlanma yasaklandı. Kalan sazan balıklarının tükenmemesi ve neslinin devamı için İlçe Emniyet Amirliği ve Belediye Başkanlığı zabıta ekipleri harekete geçti. Özellikle ilçe dışından gelen ve sayıları hayli artan balıkçılar, avlanmanın yasaklandığı konusunda ilgililer tarafından uyarılıyor. Su seviyesindeki azalmayı fırsat bilerek gölet kıyılarında oltalarını atanların sayısının artması üzerine böyle bir karar alındığı bildiriliyor.

Günyüzü sulama göletlerinde balık tutmak yasaklandı

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