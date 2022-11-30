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  4. Güpe gündüz kız kaçırdılar! Evlilik teklifini reddeden geç kadını kucaklayıp götürdü

Güpe gündüz kız kaçırdılar! Evlilik teklifini reddeden geç kadını kucaklayıp götürdü

30.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Tambov kentinde kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Tüyler ürperten güvenlik kamerası kayıtlarında 18 yaşındaki bir kadının, onunla evlenmeyi reddettikten sonra bir adam ve ailesi tarafından iddiaya göre nasıl kaçırıldığını gösteriyordu. Olaya ilişkin detaylar belirsizliğini korurken, genç kadının kaçmayı başardığı, kaçırma eylemini gerçekleştiren gencin ise gözaltına alındığı bildirildi.

Güpe gündüz kız kaçırdılar! Evlilik teklifini reddeden geç kadını kucaklayıp götürdü

Görüntülerde, 18 yaşındaki Bella Ravoyan'ın bir apartmandan iki adam tarafından kucaklanıp taşındığı görülüyordu. Polislerin bildirdiğine göre, Ravoyan'ın 18. doğum gününü kutladıktan sonra kendisine evlenme teklifi eden ve reddettiği 20 yaşındaki Amik Shamoyan, 48 yaşındaki babası Oganes ve 24 yaşındaki Alo ile birlikte kaçırıldığı iddia edildi. Ailesinin ifadesine göre, bu evliliği kabul ettirmek amacıyla yapılmış bir kız kaçırma eylemiydi.

ARANIYORLAR

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Babası tarafından kaybolduğu ihbar edilen genç kadın birkaç gün sonra kaçarak polise gitti. Sonrasında Amik'in de yetkililere gittiği ve kaçırma olayını itiraf ettiği bildirildi. Amik gözaltına alındı ancak babası ve erkek kardeşi hâlâ serbest ve şu anda Rusya'nın federal arananlar listesindeler. Üçü de suçlu bulunmaları halinde 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

'GELENEKSEL BİR KIZ KAÇIRMA'

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Yaşanan bu olay, Rusya'da yerel medya tarafından Rusya'nın bazı bölgelerinde hala yaygın olan bir "kız kaçırma" geleneği olarak gösterildi. Ancak, olaya ilişkin detaylar hala belirsizliğini koruyor. Kaçırılan kadının, kendisiyle evlenmek isteyen ve reddettiği adamla akraba olduğu iddiaları da var.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya kız kaçırma

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