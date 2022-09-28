Sosyal medyayı sallayan hareket! Kendisini kaçırmaya çalışan adamın kafasına bacaklarını dolayıp yere yapıştırdı

Hong Kong’ta sokak ortasında bir erişte dükkanının önünde sıra bekleyen bir kadın ve adam arasında tartışma başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede fiziksel eylemlere dönüştü. Kadını kucağına alarak kaçırmaya çalışan adam kadının bacaklarını kafasına dolayıp ani bir hareketle onu yere düşürmesiyle şoke oldu. Kavgayı yemek siparişi bekledikleri sırada gördüğünü iddia eden bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Yemek siparişi bekledikleri sırada olaya tanık olduğunu iddia eden kişi sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, “İnanılmaz bir andı. Çok güçlüydü. Gerçek bir cesaret örneğiydi” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı olayın kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise kadını cesaretinden dolayı tebrik etmeyi ihmal etmedi. Sokak ortasında başlayan kavga çevredekilerin müdahale etmesiyle bitti ve taraflar farklı yönlere giderek olay yerinden uzaklaştı.



