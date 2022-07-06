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  4. 52 gün süren kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 gün süren kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

06.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Dmitry Kopylov, yedi yaşındaki bir çocuğu okula giderken kaçırdıktan sonra onu korkunç bir bodrum katına götürdü ve 52 gün boyunca kendisine cinsel tacizde bulundu. Suçlu bulunan pedofili Kopylov, 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

52 gün süren kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Dmitry Kopylov isimli 28 yaşındaki genç adam okul servisinden inen bir çocuğu kaçırıp 52 gün boyunca kasvetli bir yeraltı sığınağında rehin tuttuğu ve bu süre zarfında çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KENDİ EVİNİN ALTINDAYDI

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Alınan bir istihbarat üzerine yedi yaşındaki kurbanı, bir yeraltı sığınağında bulundu. Hapishane tarzı bir yatak ve bir ısıtıcının olduğu ses yalıtımlı bu ürkütücü yeraltı sığınağı, Kopylov'un Moskova'dan yaklaşık 185 mil uzaklıktaki Vladimir bölgesi Makarikha'daki evinin altındaydı. Çocuk bulunduğunda Kopylov da sığınakta onunla birlikteydi.

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''DAYANAMADIM''

Çocuk güvenli bir şekilde ailesine teslim edilirken, Kopylov ise polisler tarafından tutuklandı. Mahkemede suçlarından pişman olduğunu ve kurbanlarından özür dilemek istediğini söyleyen suçlu, "İnsan gibi davranmadım ama başka seçeneğim yoktu. Daha fazla dayanamadım çünkü uzun zamandır çocuk istiyordum." dedi.

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19 YIL HAPİS YATACAK

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Yedi yaşındaki çocuğa ve rehin tutmadığı bir başka kurbanına karşı 62 ayrı suçla suçlanan Kopylov, şimdi Rusya'daki katı bir rejim ceza kolonisine gönderildi ve 19 yıl 11 aylık hapis cezasını çekerken psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğine karar verildi.

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SUÇLARI 2015 YILINA DAYANIYOR

Kopylov'un 2015 yılına dayanan suçları arasında genç bir çocuğa tecavüz etmek ve anormal cinsel eylemlerde bulunmak ile çocuk pornografisi üretmek ve dağıtmak yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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