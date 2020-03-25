YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Güral Porselen’de Korona virüs tedbirleri

Güral Porselen’de Korona virüs tedbirleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.03.2020 13:32 | Son Güncelleme

Güral Porselen ve Vitrifiye fabrikaları dünyayı ve ülkemizi saran Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı üst düzey tedbirler aldı.Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerilerini titizlikle uygulayan Güral Porselen’de, çalışanları ve iş ortaklarını Koronavirüs’ten koruma amaçlı önlemler, daha fabrikaya girişte başlıyor.Fabrika sahasına giren herkesin vücut ısısı güvenlik görevlileri tarafından ölçülüyor.

Güral Porselen ve Vitrifiye fabrikaları dünyayı ve ülkemizi saran Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı üst düzey tedbirler aldı.
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı önerilerini titizlikle uygulayan Güral Porselen’de, çalışanları ve iş ortaklarını Koronavirüs’ten koruma amaçlı önlemler, daha fabrikaya girişte başlıyor.
Fabrika sahasına giren herkesin vücut ısısı güvenlik görevlileri tarafından ölçülüyor. Tüm fabrika sahasında ilaçlama ve dezenfektan çalışması yapılırken, her bölüme dezenfektan ve kolonya dağıtıldı.
İhtiyaç duyanlara maske ve eldiven veriliyor. Ofisler ve çalışma alanları yeniden şekillendirildi. Personel 1 metre kuralına uyulması konusunda uyarıldı.
Yemekhanelere sınırlı sayıda, dönüşümlü olarak personel alınıyor, dezenfekte edilmiş çatal, kaşık, bıçak takımları ile ekmekler paketlenmiş olarak veriliyor. Yemekler bağışıklı sistemini güçlendirecek çeşitler arasından seçiliyor.
Dünyanın hemen hemen tüm ülkeleriyle çalışan fabrikada yurt dışına çıkışlar durduruldu.
Yurt dışından gelen personel ise kendi evinde 14 gün karantina kuralına uyma konusunda takip ediliyor.
Kronik hastalığı olan personel idari izinli. Mağazalar salgın riski ortadan kalkıncaya kadar kapatıldı.
Fabrikalarda alınan tedbir önlemlerini kamuoyu ile paylaşan Güral Porselen yetkilileri, dünyayı saran salgın riskinin en kısa sürede sona ermesi dileğinde bulundular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı Yangını gören 'sosyal mesafe' tanımadı
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kütahya Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:24
Yatsı
20:42

Kütahya Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Değirmen Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.