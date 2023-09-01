Gurbetçi aile tatil dönüşü kaza yaptı: 3 yaralı

Edirne’nin Havsa ilçesinde kavşaktan dönmek isteyen 22 UN 773 plakalı otomobil, İzmir’den tatili sona eren ve Hollanda’ya gitmekte olan gurbetçi ailenin içinde olduğu Cihan Arçık idaresindeki X K-229-D plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilde bulunan 2 kişi ile 22 UN 773 plakalı otomobilin şoförü yaralandı.

Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobile çarpan 22 UN 773 plakalı otomobil savrularak, yol kenarındaki direklere çarparak durabildi. Kazada can kaybı olmazken, 2 gurbetçi ve diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Havsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yaşananları anlatan gurbetçi sürücü Cihan Arçık, “Kapıkule’ye doğru giderken hızlı bir şekilde yolumuza geldi. Birden önümüze doğru geldi. 50 metre kala önümüze girdi. Bu şekilde araç kullanmasın insanlar, eğitim verilsin. Eşim bu saatten sonra nasıl arabaya binebilir söylerimsiniz? Hollanda’da bu şekilde araç kullanamazlar” dedi.

