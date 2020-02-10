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Gurbetçiler döner paralarını depremzedelere gönderecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.02.2020 11:46 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan Zonguldaklı gurbetçiler Elazığ ve Malatya için döner kestiler.Almanya’nın Saarland Eyaletinde faaliyette bulunan Zonguldak Karaelmaslılar Derneği tarafından organize edilen döner satış programında elde edilen geliri gurbetçi vatandaşlar geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde zarar gören depremzedelere gönderdilerDernek tarafından düzenlenen organizasyonla ilgili bilgi veren Zonguldak Karaelmaslılar Derneği Başkanı İsmet Akyar,”Derneğimiz tarafından ilk kez böyle bir organizasyonu hayata geçirmenin onur ve mutluluğunu yaşamaktayız Yönetim kurulunun onayı ile alınan karar gereği geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımız için döner satış programı tertipledik.

Almanya’da yaşayan Zonguldaklı gurbetçiler Elazığ ve Malatya için döner kestiler.
Almanya’nın Saarland Eyaletinde faaliyette bulunan Zonguldak Karaelmaslılar Derneği tarafından organize edilen döner satış programında elde edilen geliri gurbetçi vatandaşlar geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde zarar gören depremzedelere gönderdiler
Dernek tarafından düzenlenen organizasyonla ilgili bilgi veren Zonguldak Karaelmaslılar Derneği Başkanı İsmet Akyar,”Derneğimiz tarafından ilk kez böyle bir organizasyonu hayata geçirmenin onur ve mutluluğunu yaşamaktayız Yönetim kurulunun onayı ile alınan karar gereği geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımız için döner satış programı tertipledik. Düzenlenen bu programa çok sayıda vatandaşımız aileleri ile destek vermek için adeta birbirleri ile yarış ettiler.
35 kilo olarak taktığımız dönerden yaklaşık bin Euro gelir elde ettik. Bu parayı Kızılay aracılığı ile depremzede vatandaşlarımıza gönderdik. Programa emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve desteklerini esirgemeyerek katkı veren herkese yönetim kurulu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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