Gurbetçiler Kayseri'deki kültür sanat etkinliklerinde buluşacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" kapsamında 19 gün sürecek kültür sanat etkinliklerinde gurbetçileri bir araya getirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-31 Temmuz'da farklı ülkelerden memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşlar için kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Etkinliklerde sanatçıların sahne alacağı konserlerin yanı sıra, mehter takımının gösterisi, spor faaliyetleri, çocuklar için film gösterimi ve kültür yolu gezileri yer alacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek konserlerde, yarın 19.00'da Nuri Savruk ve 20.30'da Eypio, 14 Temmuz perşembe 19.00'da Gamze İleri ve 20.30'da Akın, 15 Temmuz cuma 21.30'da İsmail Altunsaray sahne alacak.

Programın devam eden günlerinde ise 16 Temmuz cumartesi 19.00'da Tuğba Çimencan ve 20.30'da Yusuf Güney, 17 Temmuz pazar 19.00'da radyo programcısı Umut Öztürk, sunucu Hop Dedik Ayhan, haber spikeri Mehmet Aydın ve 20.30'da sanatçı Murat Kekilli, 18 Temmuz pazartesi 19.00'da Ayşen Kaya ve saat 20.30'da Baha, gurbetçilerle buluşacak.

Programda, konserlerin yanı sıra Cumhuriyet Meydanı'nda 13-14 Temmuz'da saat 18.00'de çocuklar için Rafadan Tayfa animasyon gösterisi de gerçekleştirilecek.

Memleketlerinde hasret giderecek gurbetçiler, Kayseri mutfağı lezzetlerinden de tatma imkanı bulacak.

