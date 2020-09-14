Gurbetçilerin dönüşleri devam ediyor

EDİRNE (AA) - İzinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

Haziran ayında başlayan gurbetçi sezonu eylül ayı başı itibarıyla büyük oranda tamamlandı. Gelenlerin pek çoğu okulların açılması ya da izinlerinin bitmesi nedeniyle yaşadıkları ülkelere döndü.

Okul çağında çocuğu olmayan ve izne geç gelenler ise baba ocaklarındaki ziyaretlerini yavaş yavaş tamamlayıp dönüşe geçiyor.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, gurbetçi sezonu olarak nitelenen 1 Haziran - 1 Eylül tarihleri arasında Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye'ye 122 bin araçla 506 bin 568 yolcu giriş yaptı.

- Sınır kapılarında üst düzey önlemler devam ediyor

Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler, salgının başladığı ilk günlerden itibaren üst düzeye taşındı.

Açık ve kapalı alanların dezenfekte edildiği hudut kapılarında maske ve eldivenle hizmet veren gişe personelinin yanı sıra bazı çalışanlar özel kıyafet giyiyor.