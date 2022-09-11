Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 bin 700 hap ele geçirildi

Ağrı'da yurt dışından ülkeye giriş yaptığı belirlenen bir tırda yapılan aramada 12 bin 700 hap ele geçirildi.
İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan R.L. idaresindeki tırda ekipler arama yaptı.
Ekipler, tır dorsesinin altındaki ayna kabininde 12 bin 700 hap ele geçirdi.
Doğubayazıt Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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