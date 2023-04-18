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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 26 kilo 880 gram uyuşturucu ele geçirildi

18.04.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, 26 kilo 880 gram sentetik uyuşturucu ile 6 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İran'dan gelerek gümrük sahasına giren bir tırda şüphe üzerine Gürbulak Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Mazot bidonu, içme suyu kutuları ve çay termosunun içerisinde 26 kilo 880 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tırda 6 bin 770 uyuşturucu hap da ele geçiren ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran uyruklu sürücü A.R'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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