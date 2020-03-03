YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

MERSİN HABERLERİ  | 03.03.2020 18:47 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özgür Kavastan’ın (29) acı haberi, Mersin’in Mut ilçesindeki ailesine ulaştı.Teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Özgür Kavastan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özgür Kavastan’ın (29) acı haberi, Mersin’in Mut ilçesindeki ailesine ulaştı.
Teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Özgür Kavastan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dün Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü tarafından Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yapılan saldırı sonrası ağır yaralı olarak ilimize getirilen gümrük memurlarından 1991 Mersin Mut doğumlu Özgür Kavastan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Bekar olduğu öğrenilen Kavastan’ın Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, "29 yaşındaki Gümrük Müdürlüğünde çalışan hemşehrimiz Özgür Kavastan, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğünde çalışmakta iken, roketli saldırı sonucu şehit olmuştur. Başımız sağ olsun. Yarın öğle namazından sonra şehitlik mezarlığına defnedilmesi planlanmaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

26 yıl sonra yakalandı

26 yıl sonra yakalandı

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış

Müşterilerin 1,5 milyon lirasını nişanlısının ve kardeşinin hesabına aktarmış

Mersin Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:02
Öğle
12:58
İkindi
16:12
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Mersin Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Atalan Eczanesi
Merkez
Babil Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Elif (Akdeniz) Eczanesi
Merkez
Gönülce Eczanesi
Merkez
Jale Eczanesi
Merkez
Kamer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

Mersin’de kar temizleme ve tuzlama çalışması sürüyor

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Mersin'de 23 okula 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Tebrik için gönderilen çiçekleri öğrencilere hediye etti

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin İŞKUR İş Kulübü, çocuk evlerinde kalan gençleri iş gücü piyasasına hazırlıyor

Mersin İŞKUR İş Kulübü, çocuk evlerinde kalan gençleri iş gücü piyasasına hazırlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.