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Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 3 makak maymunu Malatya Hayvanat Bahçesi'nde

17.06.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 3 makak maymunu Malatya Hayvanat Bahçesi'nde

Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 3 makak maymunu Malatya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, yaptığı yazılı açıklamada, 3 makak maymununun 78 türden yaklaşık 1300 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesine konulduğunu ifade etti.

Maymunların Doğa Koruma 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından hayvanat bahçesine getirildiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Ağrı Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle bir olayla karşılaştıklarında Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek hayvanat bahçesi olan Malatya Hayvanat Bahçesi'ne teslim etmelerini arzu ediyoruz. Bize teslim edilmek üzere getirilen 3 makak maymununu karantinaya aldık. Veteriner hekimlerimiz tarafından bakımları yapıldıktan ve belli bir alıştırma sürecinden sonra kafeslerine alacağımızı tahmin ediyoruz."

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