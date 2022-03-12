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Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

12.03.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürbulak'ta 1 tonu aşkın metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında uyuşturucunun bulunduğu tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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