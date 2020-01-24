YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Gürbüzler Kur’an Kursunda öğrenciler ödüle doydular

Gürbüzler Kur’an Kursunda öğrenciler ödüle doydular

ZONGULDAK HABERLERİ  | 24.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Gürbüzler Kur’an Kursunda 2.

Gürbüzler Kur’an Kursunda 2. Dönem kapanış programında öğrencilere ödül yağdı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim alanında hizmet veren ve bölgenin en eski Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda düzenlenen etkinlikte 2019-2020 Eğitim Öğretim 2. Dönem kapanış programında dereceye giren hafız adaylarına ödüller yağdırıldı.
Gürbüzler Kur’an Kursunda düzenlenen program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlarken, okulun bir yıllık faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından hafız adayı öğrenciler tarafından seslendirilen ilahiler davetliler tarafından büyük beğeni topladı.
Düzenlenen organizasyonda, 14 hafız adayı öğrenciye takdir belgesi, dönem içinde hafızlığını tamamlayan 13 öğrenciye onur belgesi, sınıf birincisi 7 öğrenciye teşekkür belgesi, dönem içinde okulda davranış, derslerde ki başarıları ve ahlaki davranışlarından dolayı 3 öğrenciye teşekkür belgesi ve plaket verilirken, dönem birincisi ise plaket ve altın ile ödüllendirildi.
Organize edilen programda konuşan Devrek Müftü Vekili Osman Güli,” Hafızlık Allah’ın yeryüzünde insana verebileceği en büyük nimettir, şereftir. Çünkü hafızlık, adeta canlı bir Musaf haline gelmektir. Kur’an-ı Kerim’in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Meleklere dost olmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık eğitimine çok kıymet ve önem vermektedir. Kalplerini Kur’an ile ziynetlendiren hafızlarımızı can-ı yürekten kutluyor, anne ve babalarını tebrik ediyorum. Yine derneğimizin yöneticilerine, hocalarına ve kursumuza desteklerini esirgemeyen Devrek halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Düzenlenen programa; Devrek Müftü Vekili Osman Güli, Kurs Müdürü Nihat Kafalı, eğitimci hocalar ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
3 bin sporcu arasında milli takıma seçildiler3 bin sporcu arasında milli takıma seçildiler
Zonguldaklı sporcular Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandıZonguldaklı sporcular Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

Kaymakam Çiçek: "Yaşlılarımızın duasını almak görevimizdir"

’Toprak Dede’ için fidan diktiler

’Toprak Dede’ için fidan diktiler

Tavşanlı’da korkutan yangın

Tavşanlı’da korkutan yangın

Zonguldak Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:36
Sabah
08:05
Öğle
13:10
İkindi
15:41
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Merkez Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tümer Metin, Zonguldak’ta

Tümer Metin, Zonguldak’ta

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Güngör: Metrekareye 149 Kilo Yağış Düştü

Güngör: Metrekareye 149 Kilo Yağış Düştü

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.