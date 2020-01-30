YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Gürbüzler Kur’an Kursundan ara dönem kampı

Gürbüzler Kur’an Kursundan ara dönem kampı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.01.2020 18:06 | Son Güncelleme

Gürbüzler Kur’an Kursu il ve ilçelerdeki öğrencileri bir araya getirerek ara kampına girdi.Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan ve bölgenin en eski Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunun ev sahipliğini üstlendiği ve Zonguldak Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen ”Gençliğe değer kış kampında” Zonguldak ve ilçelerden toplam 60 öğrenci bir araya gelerek kamp süresince çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler.

Gürbüzler Kur’an Kursundan ara dönem kampı

Gürbüzler Kur’an Kursu il ve ilçelerdeki öğrencileri bir araya getirerek ara kampına girdi.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan ve bölgenin en eski Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunun ev sahipliğini üstlendiği ve Zonguldak Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen ”Gençliğe değer kış kampında” Zonguldak ve ilçelerden toplam 60 öğrenci bir araya gelerek kamp süresince çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. Devrek’e bağlı Gürbüzler Kur’an Kursunda düzenlenen kamp açılış ateşini İl müftüsü ve ilçe müftüleri birlikte ateşledi. Düzenlenen programda konuşan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli,” Ahzab Suresi 70-71. ayetlerden hareketle ’’takvadan, doğru sözlü olmaktan ve bunların neticesinde de Rabbimizin işlerimizi düzelteceğinden, insanın kendisine, ailesine, toplumuna, tüm insanlığa ve tüm canlılara karşı sorumluluğu var. Bu sorumlulukları yerine getirebilmemiz için önce kendimizi tanımamız, insan olduğumuzun sonra da Allah’a imanla kulluğumuzun farkına varmamız gerekiyor. İman bize kulluğumuzu öğretir, imanlı insan her işini güzel yapar. Müslüman güzeli arayan ve ona talip olandır. Buraya güzel bir ruhla geldiniz, diriliş ruhuyla buradan ayrılacaksınız. Programımız hayırlı olsun, tüm eğitimcilerimize ve değerli gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Gürbüzler Kur’an Kursu Derneğinin desteklerinin de yer aldığı kamp bir hafta devam edecek.

Gürbüzler Kur’an Kursundan ara dönem kampı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Emet Jandarmasından trafik ve asayiş uygulaması

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Her sabah kuşlar onu bekliyor

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Zonguldak Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:11
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sendika Başkanı Kaya’nın annesini vefat etti

Sendika Başkanı Kaya’nın annesini vefat etti

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Ereğli’de Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Ereğli’de Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.