Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze: "Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz"

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Türkiye ile çok büyük projeler gerçekleştirdiklerini belirterek "Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz." dedi.

Japaridze, Başkonsolos Yardımcısı Giorgi Qushitashvili ile Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Güler, Türkiye-Gürcistan ilişkileri konusunda sohbet ettiği Japaridze'ye, Ordu'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gürcistan kültürüne aşina olduklarını dile getiren Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Gürcistan'la çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Güler, "Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Şah Deniz Petrol Boru Hattı'nı birlikte hayata geçirmiştik. Burada tekrar karşılaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gürcistan bizim komşumuz." ifadelerini kullandı.

Ordu'da da çok sayıda Gürcü asıllı vatandaşların olduğunu kaydeden Güler, "Dolayısıyla bu kültüre çok aşinayız. Bu anlamda hem kültürel hem ticari hem de turizm faaliyetlerimizi de ortak çalışmalarla geliştiririz." dedi.

Japaridze de Ordu'da yapılan çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü vurgulayarak "Türkiye-Gürcistan arasında gerçekleştirdiğimiz büyük projelerimiz var. Birlikte çok büyük projeleri gerçekleştirdik. Türkiye'deki başarıları takip ediyoruz. Bugün Ordu'ya geldiğimizde Ordu'yu tanıyamadık. Altyapı, üstyapı çalışmaları belli ki başarılı bir şekilde yapılıyor. Bunun için biz seviniyoruz. Türkiye bizim kardeş ülkemiz." diye konuştu.

