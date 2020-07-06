Güresin barajı 3 bin 340 dekar alanın sulanmasını sağlayacak

Divriği Güresin barajı, 2 bin 131 milyon m3 su hacmine ile 3 bin 340 dekar alanın sulanmasını sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas’a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesine ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas’ta ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 45 metre ve 2.131 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Sivas Divriği Güresin Barajında çalışmalarsa devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuya ilişkin yatığı açıklamada, Güresin barajının tamamlanması ile 3 bin 340 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, “ Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 958 bin 631TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.’’ dedi.

Öte yandan, proje kapsamında baraj ulaşım ve servis yolları tamamlandı. Baraj gövde-batardo kazılarında yüzde 85 oranında gerçekleşme sağlanırken,Derivasyon-dipsavakkondüvi, kazısında yüzde 55 oranında, dolu savak kazısında ise yüzde 40 oranında bir gerçekleşme sağlandı.

