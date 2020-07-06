YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Güresin barajı 3 bin 340 dekar alanın sulanmasını sağlayacak

Güresin barajı 3 bin 340 dekar alanın sulanmasını sağlayacak

SİVAS HABERLERİ  | 06.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Divriği Güresin barajı, 2 bin 131 milyon m3 su hacmine ile 3 bin 340 dekar alanın sulanmasını sağlayacak.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas’a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesine ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Divriği Güresin barajı, 2 bin 131 milyon m3 su hacmine ile 3 bin 340 dekar alanın sulanmasını sağlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas’a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesine ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Sivas’ta ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 45 metre ve 2.131 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Sivas Divriği Güresin Barajında çalışmalarsa devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuya ilişkin yatığı açıklamada, Güresin barajının tamamlanması ile 3 bin 340 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını belirterek, “ Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 958 bin 631TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir.’’ dedi.
Öte yandan, proje kapsamında baraj ulaşım ve servis yolları tamamlandı. Baraj gövde-batardo kazılarında yüzde 85 oranında gerçekleşme sağlanırken,Derivasyon-dipsavakkondüvi, kazısında yüzde 55 oranında, dolu savak kazısında ise yüzde 40 oranında bir gerçekleşme sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Sivas Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:11
Sabah
05:03
Öğle
12:42
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:54

Sivas Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

İçten Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Şenyurt Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi başladı

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Üniversite mezunu 700 gence iş kapısı

Üniversite mezunu 700 gence iş kapısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.