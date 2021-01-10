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Gürkan, Akpınar’da incelemelerde bulundu

10.01.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hafta sonu şehir merkezinde çeşitli incelemelerde bulundu.Gürkan, "Akpınar vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan, hanların ve esnafımızın sık olduğu bir bölgedir.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hafta sonu şehir merkezinde çeşitli incelemelerde bulundu.
Gürkan, "Akpınar vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan, hanların ve esnafımızın sık olduğu bir bölgedir. Bu alanı daha nezih hale getirmek, trafik anlamında ne yapabiliriz diye incelemelerde bulunduk" dedi.
Akpınar’da gerçekleştirilen inceleme gezisinde Başkan Gürkan’a Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti. Gürkan, “Akpınar vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan noktalardan biri. Bu alanı vatandaşlarımız için daha kullanışlı hale nasıl getiririz onun planlamasını yapmaktayız. Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalarla birlikte Akpınar’da uygulamayı düşündüğümüz bazı projeler için arkadaşlarımızla birlikte inceleme gezisi düzenledik. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda vatandaş memnuniyetine büyük önem vermekteyiz. Amacımız Malatya’mızı sorunsuz daha yaşanabilir bir şehir haline getirmektir. Yine aynı şekilde buradaki esnafımızla da istişare ediyoruz. Onların da fikirleri bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.
Ayrıca Pandemi kısıtlamasından muaf olan esnaflarla da bir araya geldi. Gürkan, “Pandemi sürecinde Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’mızda da esnaflarımız zor bir süreçten geçmekte. Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yanında olma gayreti içerisinde olduk” diye konuştu.

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