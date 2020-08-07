YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Gürkan, Arslantepe’nin önemini anlattı

Gürkan, Arslantepe’nin önemini anlattı

MALATYA HABERLERİ  | 07.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine girmeyi hak ettiğini vurguladı.Başkan Gürkan özel bir TV programına katılarak Arslantepe’yi tanıttı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı listesine girmeyi hak ettiğini vurguladı.
Başkan Gürkan özel bir TV programına katılarak Arslantepe’yi tanıttı. TV’de Asuman Kerkez’in sunumuyla yayınlanan “Tadında Hikayeler” adlı programın yeni bölümünün çekimleri Malatya Arslantepe Höyüğü’nde yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuk olduğu programda hem Malatya üzerine sohbet edildi hem de Malatya yemekleri ile tarihi anlatıldı. Malatya Mutfağının baş aktörü bulgurdan yapılan çok sayıda köfte yemeğinden söz edildi. Hırçıkli Köfte’nin de yayın esnasında Başkan Gürkan’ın katkısıyla sunucu tarafından yapılıp pişirildiği programda Arslantepe’nin önemi üzerinde duruldu. Arslantepe Kale duvarı yıkıntıları üzerindeki camlı alanda gerçekleştirilen programda, höyükteki kazılara büyük emek veren İtalyan Arkeolog Prof. Dr. Marcelle Frangipane’nin yaptığı çalışmalar da anlatıldı.

“2021 Arslantepe Yılı olacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 40 yılı aşkın süredir Arslantepe’ye emek veren Marcelle Hanım’a ilk göreve geldikleri 2004 yılında “Fahri Hemşehrilik Beratı” takdim ettiklerini belirtti. Arslantepe’nin Malatya’da olması dolayısıyla “İnsanlık Medeniyetinin Başladığı Yer” tabirini kullandıklarını vurgulayan Başkan Gürkan, “Arslantepe, Milattan Önce 4 bin yıllara kadar tarihlenen bir merkez. Dünyadaki ilk bürokratik devlet yapısı burada şekillenmiş. Demirden yapılan ilk kılıçlara burada rastlandı. Burada büyük bir tarih var. Şu an burası UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde. Bizler, UNESCO Kalıcı Listesine alınması için girişimlerde bulunuyoruz. Beklentimiz, Arslantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine girmesidir. Öyle inanıyoruz ki 2021 Yılı Arslantepe Yılı olacaktır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim

Osmaneli’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına sıkı denetim

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Başkan Özkan, esnafı dolaşarak korona virüs tedbirlerini denetledi

Elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Gürsu’ya nefes aldıracak meydan

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:27
Öğle
12:38
İkindi
16:26
Akşam
19:38
Yatsı
21:06

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Cengiztopel Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.