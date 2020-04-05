YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Gürkan çağrı merkezinde istek ve talepleri dinledi

Gürkan çağrı merkezinde istek ve talepleri dinledi

MALATYA HABERLERİ  | 05.04.2020 16:14 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini ziyaret ederek, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, belediye çağrı merkezinin 7/24 hizmet vererek vatandaşlardan gelen istek ve talepleri anında ilgili birimlere iletilerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız.

Gürkan çağrı merkezinde istek ve talepleri dinledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini ziyaret ederek, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, belediye çağrı merkezinin 7/24 hizmet vererek vatandaşlardan gelen istek ve talepleri anında ilgili birimlere iletilerek gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini bizzat dinlemek için bugün çağrı merkezimizi ziyaret ettim. Ekiplerimiz 7/24 hizmet vermekteler. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerinin çözümü noktasında ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktayız” dedi.
Çağrı Merkezini arayan vatandaşla da görüşen Başkan Gürkan, vatandaşın talebini dinleyerek ilgili yerlere gerekli talimatları vereceğini belirtip, duyarlılığından dolayı vatandaşa teşekkür etti.
Gürkan daha sonra mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışan çağrı merkezi çalışanlarına bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi vererek başarılar diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Malatya Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:34
İkindi
16:10
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Malatya Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Çare Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Malatya’da korona virüs toplantısı yapıldı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.