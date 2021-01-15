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Gürkan Kaymakam Yılmaz’ı makamında ağırladı

15.01.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ’ın Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ile İl Genel Meclis Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ’ın Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ile İl Genel Meclis Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Gürkan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Malatya ile Baskil arasında yoğun bir bağ bulunmaktadır” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, “Sayın Başkanımızı ziyaretimiz sırasında Malatya ile Baskil arasında bulunan feribot iskelesi için neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuşla ilgili olarak Başkanımız destek vereceklerini ifade ettiler. İnşallah feribot iskelesini ve etrafında bulunan tesisleri daha kullanılabilir ve standardı yüksek seviyelere ulaştırmak için çalışmalar yapacağız. Sayın Başkanıma ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan da, “Baskil Kaymakamı, İl Genel Meclis Üyeleri ve Baskilli hemşerilerimizin ziyareti bizleri mutlu etmiştir. Malatya ile Baskil arasında yoğun bir bağ bulunmakta. Baskilli vatandaşlarımız bütün iş ve işlemleri ile ticaretleri dahil olmak üzere Malatya’da yaşamaktalar. Bu anlamda Malatya ile Baskil arasında feribotlarımız sürekli çalışmakta. Baskil bölgemizdeki feribot iskelemiz standartlara uygun değil. Baskil Kaymakamımız bu standartları nasıl yükseltebiliriz diye bizleri ziyaret ettiler. Kendileri Baskil’de ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmüşler. Baskil’deki feribot iskelesinin daha sağlıklı kullanılabilir bir yapıya kavuşturmak için teknik elemanlarımız gerekli incelemeler yaparak Baskil Kaymakamımız ve İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımızla görüşecekler. İnşallah daha sağlıklı ve kullanılabilir sosyal tesisleriyle birlikte güzel bir feribot iskelesi yapabiliriz. İnşallah yapacağız çalışmalar ve alacağımız kararlar hayırlı olur” diye konuştu.

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