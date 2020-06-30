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Gürkan, Kongre ve Fuar Merkezinde inşaatında inceleme yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 30.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mişmişpark Fuar alanında temeli atılan Kongre ve Fuar Merkezinde inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve ilgili daire başkanları ile birlikte Kongre ve Fuar Merkezi inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.Başkan Gürkan: Malatya’ya yakışır bir fuar merkezi yapıyoruzMalatya’da Uluslararası birçok fuarın gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya’mız birçok fuarın gerçekleştirildiği fuarlar merkezi konumundadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mişmişpark Fuar alanında temeli atılan Kongre ve Fuar Merkezinde inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve ilgili daire başkanları ile birlikte Kongre ve Fuar Merkezi inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Başkan Gürkan: Malatya’ya yakışır bir fuar merkezi yapıyoruz
Malatya’da Uluslararası birçok fuarın gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya’mız birçok fuarın gerçekleştirildiği fuarlar merkezi konumundadır. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz fuarların yanı sıra Uluslararası kayısı ve Film festivalini Malatya’da yapıyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklerin gerçekleştirildiği Malatya’ya yakışır ve yaraşır bir fuar merkezimizin bulunmaması büyük bir eksiklikti. Bu anlamda içinde konferans salonu sosyal donatı alanları, kafeterya ve benzeri sosyal ihtiyaçları giderecek çevresiyle mütenasip formatta olabilecek bir fuar merkezi noktasında çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor Fuar Merkezimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda Malatya’nın standartlarını yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan yeni yollar açarken, bir yandan da bu yolların açılabilmesi için gerekli kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız, park, meydan ve çevre düzenleme çalışmaları ile Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla Malatya’mızı mazisine layık istikbale hep birlikte el ele vererek hazırlayacağız. Kongre merkezimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kongre ve Kültür Merkezimizin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
"Modern ve günümüz şartlarına uygun hale getiriliyor"
Malatya’ya kazandırılan güzel hizmet ve yatırımların olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Malatya’mızın ihtiyaç duyduğu günümüz şartlarına, hatta geleceğin şartlarına haiz olabilecek bir fuar merkezi yapılmakta. Sayın Başkanımızın öncülüğünde bu merkezimiz de inşallah hızlı bir şekilde yükseliyor. Malatya’mızda Sayın Başkanımız da belirttiği gibi birçok fuar ve festival düzenlenmekte. Dolayısıyla Malatya’mızın modern günümüz şartlarına uygun bir fuar merkezine ihtiyacı vardı. Sayın Başkanımızın öncülüğünde, Büyükşehir Belediyemiz ve ekibi bu çalışmalara başladı hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. İnşallah Malatya’mız hak ettiği ihtiyaç duyduğu bu fuar merkezine de böylece kavuşmuş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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