Gürkan, öğrenci yurdunu ziyaret etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Önder İmam Hatipliler Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Başkan Gürkan Önder İmam Hatipliler Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen ile bir araya gelerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da faaliyet gösteren Önder İmam Hatipliler Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek yurtta yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrenci Yurdu’nda yatakhane, konferans salonu, derslikler, kütüphane ve yemekhanede yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan’a Önder İmam Hatipliler Derneği Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen’de eşlik etti. Gürkan’ın öğrenci yurduna yapmış oldukları ziyaretten dolayı memnun olduklarını dile getiren Dernek Başkanı Abdurrahman Taşkesen, Başkan Gürkan’ın maddi manevi her anlamda desteklerini hissettiklerini söyledi. Taşkesen, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ı, Önder İmam Hatipliler Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu’nda ağırladık. Kıymetli başkanımız pandemi döneminde de olsa en azından yurtlarımızın genel durumu ve süreçleriyle ilgili bilgi almak üzere bizleri ziyaret ettiler kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımızın eğitimci olması, insana dokunması, bu tarz sosyal faaliyetleri önemsemesi şehrimiz açısından ciddi bir kazanım. Belediyeciliğin asli görevleri yanında bu tarz sosyal, kültürel, eğitim faaliyetlerine omuz vermesi sahada çalışan STK’lar olarak ciddi bir şansa ve imkâna sahibiz. Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantımız vardı. Sayın Başkanımız oraya da teşrif ettiler. Toplantımızda da duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. İnsana dokunmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, geleceğin doğru planlanması adına doğru insanların yetişmesi gerektiğinin vurgusunu özellikle belirttiler. Bizde bu manada sahada faaliyet yürütürken her zaman maddi ve manevi desteklerini yanımızda hissediyoruz. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mekânların, imkânların, fırsatların ve her türlü materyallerin öğrencilerin kullanımına sunulmasının önemli olduğu belirtti. Gürkan, “Önder İmam Hatipliler Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu’nun Battalgazi Belediye Başkanlığı yaptığımız dönemde de gerek bakım ve tamiratıyla ilgili gerek epey bir mesafe almıştık o sürede de katkıda bulunduk. Bu tür platformlar, bu tür dernekler bu tür sosyal eğitim kurumları hakikaten vatandaşlarımızın çocuklarını en iyi şekilde en iyi ortamda eğitim ve öğretim görmesi noktasında gayret gösteriyorlar. Bu gayret ve çabalarından dolayı Önder İmam Hatipliler Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Derneği başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendileriyle yakın çalışma içerisindeyiz. Eğitim Platformunda kapalı devre sistemle tele konferans şeklinde daha önce bir araya geldik. Özellikle Malatya’nın eğitim sorunları, eğitimin önündeki engeller ve eğitimin daha verimli, etkili olmasın noktasında neler yapılabilir bu konuda oluşan platformda bizde düşüncelerimizi ifade ettik. Mekân, fırsat, imkân şeklindeki değerlendirmeyi yapılan toplantıda da ifade ettim. Yurdumuzu gezdiğimizde 350 kişilik konferans salonunu gördüm. Konferans salonunda özellikle bütün eğitim platformunun üyeleri ve bu konuda destek almak isteyen, buradan yararlanmak isteyen insanların bu alanın kapılarının açık olduğunu yetkililer ifade ediyor, bizde aynı şekilde ifade ediyoruz. Mekânlarımızın, imkânlarımızın, fırsatlarımızın ve öğrenim materyallerinin hangi kuruma ait olursa olsun öğrencilerimizin kullanımına sunmamız bizim temel görevlerimizden biri olması lazım. Dolayısıyla biz geleceğimize nedenli güvenle bakmak istiyorsak geleceğe güzel, ihtiyaç duyacağı teknolojik birikimlere haiz öğrenciler yetiştirmemiz lazım. Eğer muasır medeniyetin üzerine çıkmak istiyorsak, geleceğimizi emin insanların eline bırakmak istiyorsak o insanları bugünden güzel yetiştirmek gibi yükümlülüğümüz ve sorumluluğumuz var. Önder İmam Hatipliler derneğimizde bunu yapıyor ve gönüllü yapıyor. Bir maaş karşılığı olmadan sadece Allah rıza için çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için hem kendilerine hem ailelerine hem topluma hem ülkeye hem de insanlığa faydalı olmaları için gayret gösteriyorlar. Bu çabalarından dolayı dernek başkanımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.