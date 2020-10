Gürkan: ” Rekorlara imza atacak işler yapıyoruz”

”Rekorlara imza atacak işler yapıyoruz”

Malatya’nın her noktasında, her yerleşim biriminde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini dile getirdi. Başkan Gürkan, “Maski Genel Müdürlüğümüz Balaban mahallesinde 5 bin metre içme suyu hattı, 400 m3 içme suyu deposu, 4 adet terfi binası gibi çalışmalar için projenin temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya tarihinde ve Cumhuriyet tarihinde rekorlara imza atacak işler yapılıyor. Bu yıl bin 600 km asfalt dökümü gerçekleştirdik. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru olmakla birlikte kendi ölçeğinde belediyeler arasında bir rekordur. Yol Asfalt çalışmalarımızın yapıldığı bütün Malatya’ya dağılmış olan 85 adet şantiyemiz bulunuyor. Yol Asfalt şantiyelerimiz kadar MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyeleri var. Malatya’nın her noktasında, her yerleşim birinde alt yapı çalışması, üst yapı çalışması, çevre düzenleme veya Tarihi ve kültürel mirası koruma noktasında çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediyemizde toplu ulaşım ve iş makinelerimizle birlikte bütün araçlarımızın yüzde ellisi yenilendi. Malatya’nın 40-50 yıllık söylem olarak dile getirilen ama bir adım atılmayan sorunların hepsi tek tek çözülüyor” ifadelerini kullandı.