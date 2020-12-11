Gürkan, Şehit Sami Kıbrız Caddesinde yapılan çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Malatya merkezde trafik sorununu çözüme kavuşturma adına yeni yol açma ve genişletme çalışmaları ile yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Gürkan, yeni açılan ve önümüzdeki dönemde açılacak yollarla birlikte Malatya’nın trafik anlamında en rahat illerden bir tanesi olacağını belirtti.

Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından yeni açılan ve daha önce açılmış olan yollarda yapılan asfaltlama, kaldırım, bisiklet yolu, engelli yolu çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şehit Sami Kıbrız Caddesinde gerçekleştirilen asfaltlama, kaldırım, bisiklet yolu ve engelli yolu çalışmalarını inceleyen Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti.

Şehit Sami Kıbrız Caddesi’nde yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ciddi bir bağlantı yolunu daha Malatya’ya kazandıracaklarını ifade eden Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Şehit Sami Kıbrız caddemiz, Kernek Cami’sinden Adıyaman Yolu’na bağlanan düz caddelerimizden bir tanesi. Şehit Sami Kıbrız Caddemizde yaklaşık 2 Km alanda asfaltlama çalışmasını yapıyoruz. Önümüzdeki yıl Kernek Cami’si ile Fahri Kayahan Caddemizi kaldırım ve diğer düzenlemeleriyle birlikte bağlayacağız. Bu çalışmaların devamında Altın Kayısı Bulvarı, Yakınca, Barguzu ve Adıyaman yoluna ciddi bir bağlantı yolu haline getireceğiz ve ciddi anlamda çevre yolunun trafik yükünü hafifletmiş olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, içerisinde bulunan dönemin Malatya tarihinin en büyük yol hamlelerinin yapıldığı bir dönem olduğunu belirtti. Gürkan, “Malatya’da tarihinin en büyük yol yapım hamleleri gerçekleşiyor. Bir tarafta Gelincik Tepesi, bir taraftan Danişment Gazi Bulvarı, bir taraftan Ana Yurt Bulvarı, bir taraftan kırsal kesimlerin asfaltlanması, bir taraftan yeni caddelerin açılması, Kuzey ve Güney Kuşak yolları ve şehir içi asfaltlanma çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor ve birçoğu da tamamlanmış durumda. Bilindiği gibi Malatya tek artere hapsedilmiş ve tek arter üzerine dizayn edilmiş bir yapı formatı içerisinde şehir gelişimi dizayn edilmişti. Bu yapı şehir içerisinde trafiği sıkıntıya ve zor duruma düşüren bir yapıydı. Bizler göreve geldiğimizde yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmasında öncelikli sorun olarak trafik ve ulaşım birinci sorun olarak karşımıza çıktı. İlk etapta bir taraftan Ana Yurt Bulvarı’nı açarken hemen akabinde ana yola paralel Danişment Gazi Bulvarını açtık. Kuzey ve Güney Kuşak yollarının kamulaştırmaları devam ederken fiili olarak bir yandan da trafiği ve ulaşımı rahatlatma anlamında Ana Yurt Bulvarı ve Danişment Gazi Bulvarı’nı trafiğe açtık. Akabinde Mıhlutut Caddesi, Altınkayısı Caddesi, Çiftlik Caddesi gibi dikey caddeler yaparken, dikey caddeleri kesen ve ana yola paralel olan Şehit Sami Kıbrız Caddesi’nin çalışmalarını yapıyoruz. Bu caddemiz Yakınca yolundan başlayıp İpek Caddesi ve Güney Kuşak yolu ile birleşerek Elazığ yoluna ulaşacak. Diğer taraftan yeşil ova kapsamında olan tarım arazisi olarak değerlendirilen alanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapmış olduğumuz girişimlerde 3 aks yapmak için o bölgede yol izni aldık. Aldığımız yol izinleri yaptığımız caddelerle birleşerek şehrin bir ucundan diğer ucuna yeni alternatif yollar yapılmış olacak. Bu anlamda dikkat edilirse eğer trafik yoğunluğu eskisine bakıldığında yüzde 50 oranında azaldı. Ana Yurt Bulvarı, Danişment Gazi Bulvarı, Şehit Sami Kıbrız Caddesi, Kuzey ve Güney Kuşak yolları, yeni caddeler ve Kuzey çevre yolu ile birlikte Malatya’nın trafik anlamında en rahat illerden bir tanesi olacağını ifade etmek istiyorum. İnşallah 2022 yılı sonuna kadar saydığımız hizmetlerin hepsi tamamlanmış olacak” diye konuştu.

