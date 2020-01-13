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  4. Gürkan: "Şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız"

Gürkan: "Şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız"

MALATYA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya için güzel materyaller ortaya çıkarmak için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirterek, “İlimizi ziyaret eden insanlara şehrimizin siluetini ve şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız” dedi.Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim veren kurs öğretmenlerinden oluşan heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya için güzel materyaller ortaya çıkarmak için çaba sarf etmeleri gerektiğini belirterek, “İlimizi ziyaret eden insanlara şehrimizin siluetini ve şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız” dedi.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim veren kurs öğretmenlerinden oluşan heyet, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı ve kurs öğretmenleri katıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının çok güzel hizmetler ürettiğini belirten Başkan Gürkan, “Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkalığımızı ziyaret ettiğimiz zamanda yapmış oldukları hizmetleri yerinde gördük. Sosyal, kültürel ve sportif açıdan önemli hizmetler yapıyor. Yapmış olduğumuz hizmetleri daha da büyüterek ve artırarak yapmak zorundayız. İlimizi ziyaret eden insanlara şehrimizin siluetini ve şehrimizin değerlerini gösteren yeni materyaller ortaya çıkarmalıyız. Kültür ve Sosyal Dairesi olarak, eğitim ve sanatsal faaliyetleri yürütürken öğrencileri en iyi şekilde yetiştirirken bir yandan da Malatya için güzel materyaller ortaya çıkarmak için çaba sarf etmelisiniz. Özellikle sanat merkezimizde çok güzel sanatsal çalışmalar yapılmaktadır” dedi.
Sanat Merkezindeki kurs öğretmenleri daha sonra kendi yapmış oldukları eserleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a hediye etti.

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