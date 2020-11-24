Gürkan, Sümer Park esnaflarının sorunlarını dinledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sümer Park esnaflarıyla bir araya geldi. Pandemi sürecinde oluşan sıkıntılardan dolayı esnaflarla istişarelerde bulunan Başkan Gürkan, esnafın yaşadığı olumsuzlukların asgari seviyeye indirilmesi noktasında, yasal çerçeve içerisinde çalışma başlattığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sümer Park ve çevresinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sümer Park esnaflarını ziyaret eden Belediye Başkanı Gürkan, esnafların pandemi sürecinde yaşadıkları sorunları dinleyerek istişarelerde bulundu. Gürkan, “Sümer Park’la ilgili geçtiğimiz dönem içerisinde yüzde 50 kısmını yenilemiştik. Geriye kalan kısmı da bu dönem içerisinde yenilenecek. Bugün Sümer Park esnaflarıyla birlikte buraya geldik. Buranın sorunlarıyla ilgili kendilerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda, düzenlemeler bu çerçeve içerisinde yapılacak. Ayrıca pandemi süreciyle birlikte oluşan sıkıntılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Esnafımızın sıkıntılarını asgariye indirme noktasında yasal çerçeve içerinden neler yapabiliriz diye bu konuyla ilgili çalışmaların yapılması üzere gerekli talimatları verdim. Tabi, esnaf bizim esnafımız, esnaf ne kadar güçlü olursa, belediyemiz de o kadar güçlü olur. Şehrimizde o kadar güçlü olur. Esnaf zayıf olursa neticede bünyelerinde çalışan işçiler, istihdam eden insanlarımız var. Onların işsiz, aşsız, evlerine ekmek götüremeyecek durumda olmaları sıkıntı oluşturur. Bizler de belediye olarak esnafımıza, asgari bir şekilde neler yapabiliriz diye buraya geldik. Gereğini yapmak için arkadaşlarımız çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Esnaflardan Gürkan’a teşekkür

Sümer Park esnaflarından Ali Eren Çiçek, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’a istişareden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sümer Park esnafları olarak ziyaretinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca parkımızın revize çalışmalarıyla yakından ilgilenmesi ve pandemi sürecinden dolayı bize vermiş olduğu desteğinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sümer Park esnaflarından Fuat İnan ise “Her zaman halkın yanında olan bir başkanımız var. Sağ olsun başkanımız sıkıntılarımızı dinledi. Elinden geldikçe sıkıntıların giderileceğini bize iletti. Sümer Park’la ilgili gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sümer Park esnaflarından Yusuf Acet de, Başkan Selahattin Gürkan’la yaptıkları istişareden bahsederek, “Başkanımız bazı sıkıntılarımızın bir an önce giderilmesi için bizlere destek olacaklarını söyledi. Sıkıntıları el birliğiyle çözüm odaklı bir şekilde çalışacağımızı ifade etti. Kendilerine teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum” dedi.

Fatih Keten ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi ilettik. Bazı ufak tefek sıkıntılarının olduğunu kendilerine ilettik ve bu sıkıntıları halledeceğini söyledi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sümer Park esnaflarından Ahmet Yılmaz da başkanın ziyaretini, “Başkanımızın ziyaretinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Parkın içerisinde ki ufak tefek sıkıntılar vardı ve onların da giderileceğine dair kendilerinden söz aldık. Pandemi sürecinden dolayı kapalı olduğumuz günlerde ki desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

