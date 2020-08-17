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Gürkan tecrübelerini aktardı

MALATYA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:50 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde semt konakları ve eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler ile bir toplantı yaptı.Başkan Gürkan, öğretmenlere hitap ederken, “Öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirmenizi istiyorum” dedi.Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda Başkan Gürkan, öğretmenlerin kendilerini tanıtmalarını isteyerek onlarla bir süre sohbet etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşması dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde semt konakları ve eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler ile bir toplantı yaptı.
Başkan Gürkan, öğretmenlere hitap ederken, “Öğrencilerimizi en güzel şekilde yetiştirmenizi istiyorum” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda Başkan Gürkan, öğretmenlerin kendilerini tanıtmalarını isteyerek onlarla bir süre sohbet etti. Başkan Gürkan, yeni eğitim öğretim yılının başlama heyecanı içerisinde olunduğunu belirterek, “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Tecrübelerini aktardı
Gürkan öğretmenlere hitap ederek, “Sizden ricam, Belediyemizin Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerimizdeki öğrencilerimizin geleceğe iyi şekilde taşınması noktasında onları en güzel şekilde yetiştirmenizdir” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinin eğitimdeki hedef kitlesine değinen Gürkan, “Büyükşehir olarak, devlet okullarında okuyan öğrencileri geleceğe hazırlamak için etüt ve rehberlik yoluyla onların eksik olan derslerinin takviyesi amacına matuf faaliyetler yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.
Eğitimci kökenli olan Başkan Gürkan, öğretmenlere tecrübelerini aktararak çeşitli tavsiyelerde bulundu.

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