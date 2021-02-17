Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği’ne başkanlık etti

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara’da toplantılar gerçekleştirerek, yurt dışından gelen belediye başkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye’de bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevi için gittiği Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Makedonya Belediye Başkanları’ndan oluşan heyetle önce Mamak Belediyesi’ni ziyaret eden başkan Gürkan, burada belediye başkanlarıyla çeşitli istişarelerde bulundu.

İslam İş birliği Teşkilatı’na ziyaret

Gürkan Başkanlığındaki heyet, daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRİC) Genel Direktörü Nebil Dabur ve İslam İşbirliği Gençlik Formu (ICVF) Başkanı Taha Ayan ile bir araya geldi. Belediyecilik ve hizmet konularında, çeşitli fikir-alışverişlerinin konuşulduğu toplantılarda, bazı projelerde birlikte hareket etme ve yatırımlarda iş birliği yapma kararları alındı.

Gürkan ve beraberindeki heyet Fuat Oktay ile bir araya geldi

Türkiye Belediyeler Birliği Heyeti Selahattin Gürkan’ın Başkanlığında daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı makamında ziyaret etti. Selahattin Gürkan başkanlığındaki heyet daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gerçekleştirdikleri çalışmalar ve görüşmelerle ilgili bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.