Gürkan yol çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Doğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme gezisinde Başkan Gürkan’ın yanı sıra Büyükşehir Bürokratları ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu ve Kurucaova Mahalle Muhtarı Mehmet Tatar hazır bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Asfalt Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kurucaova mahallesinin anayol ve sokaklarında sıcak asfalt ve sathi kaplama yol çalışması gerçekleştirildi.

Kurucaova mahalle muhtarından teşekkür

Kurucaova Mahallesi Muhtarı Metin Tatar, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine Kurucaova mahallemize bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“Doğanşehir ilçemiz için her türlü çalışma gerçekleşiyor”

r AK Parti Doğanşehir İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu da, “Kurucaova mahallemizde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Bir sene önce Kurucaova mahallemizde alt yapı çalışmalarını yaptık. Üst yapı çalışmaları olarak Doğanşehir ilçemizin her yerinde şantiyelerimiz var. Bu çalışmalarda emeği geçen Büyükşehir Belediyemize ve çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, Doğanşehir ilçemiz için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyor ” şeklinde konuştu.