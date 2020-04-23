Gürkan yol yenileme çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamında Gülümser Caddesinin asfaltını yeniliyor.

Turgut Özal Mahallesi sınırları içinde bulunan 1.5 kilometre uzunluğundaki Gülümser Caddesi’ndeki asfalt zamanla özelliğini yitirerek bozulmuştu. Baştan aşağı yenilenecek Gülümser Caddesinin bozulan asfalt frezze makinesiyle kazıldı. Altyapı sorunları olan noktalarda ise Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) başta olmak üzere ilgili kurumlar altyapı çalışmaları yapacak. Sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, caddeyi kısa bir sürede bitirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Gülümser Caddesinde incelemelerde bulunup, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Geziye Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Turgut Özal mahalle muhtarı Cebrail Yılmaz eşlik etti.

Gülümser Caddesinin Malatya’nın önemli derecede trafik yükünü çeken önemli bir cadde olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Normal günlerde caddemiz araç ve yaya trafiği olan bir cadde. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu yoğunluk burada yaşanmayacak. Bizde bunu fırsata dönüştürerek burada çalışmaya başladık. Çok kısa bir sürede standartlara uygun hale getireceğiz. Çevre yoluyla birleşen caddemiz Alparslan Türkeş Bulvarının da devamı niteliğinde. Bu kavşağımızda da düzenlememiz olacak. Caddemizin 300 metrelik bölümünde kaldırım çalışması da yapacağız. Su, kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmaları da yapılacak. Biz sahada her daim çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmazda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

