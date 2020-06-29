Gürkan’dan kuzey kuşak yolu müjdesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yolunun en önemli ve zor etaplarından biri olan 725 metrelik Taştepe-Hanımınçiftliği hattında, kamulaştırılan yapıların yıkımına başladı. Toplam uzunluğu 22.5 kilometre olan ve mevcut Çevreyolu ile inşası devam eden Kuzey Çevre Yolu arasında kalan ve ulaşım açısından en güçlü alternatiflerden biri olan Kuzey Kuşak Yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümü açıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları Mahalle muhtarları ile birlikte Kuzey Kuşak yolunun Taştepe-Hanımınçiftliği güzergâhında kamulaştırma çalışmalarının tamamlandığı alanda incelemelerde bulundu. 30 metre genişliğinde açılan Kuzey Kuşak Yolunun 725 metrelik Taştepe-Hanımınçiftliği etabında kalan 42 yapıdan 29’unu kamulaştıran Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarına başladı. Taştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, “Mahallemiz adına inşallah hayırlı uğurlu olur. Başkanımıza ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzey Kuşak Yolu çevre yolunun Altına değer katacak

Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir de, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi şu anda Hanımınçiftliği Taştepe ve Melekbaba üçgeninde yapılan çalışmaların sevincini yaşıyoruz. Gerçekten bu Kuzey Kuşak yolu çevre yolunun altına değer katacak. Bu vesileyle Sayın Başkanım ve ekibine Melekbaba halkı ve bölge halkı adına hoş geldin diyorum. Kuzey kuşak yolunda Malatya’mıza ve mahallerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"Çalışmalar tamamlandığında şehir içi trafiğimiz rahata kavuşacak"

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “ Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla Malatya’mızın özellikle Taştepe, Melekbaba, Hanımın çiftliği mahallelerimizin büyük bir hevesle sevinçle beklediği Kuzey Kuşak yolu çalışmalarının bir merhalesi bir aşamasını daha başlatmak üzere buradayız. Kuzey Kuşak yolu üzerinde bulunan yapıların kamulaştırmaları yapılarak yıkımları gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalar tamamlandığında hem şehir içi trafiğimiz rahata kavuşacak hem de daha yaşanılabilir standartları daha yüksek bir yol ağına kavuşulacaktır.

Ben bu vesile ile çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların da Malatya’mıza Melekbaba, Taştepemiz ile Hanımın çiftliğinde yaşayan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.