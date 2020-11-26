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Gürkan’ın basın duyarlılığı

MALATYA HABERLERİ  | 26.11.2020 17:41 | Son Güncelleme

Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Gürkan’ın basın duyarlılığı

Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Aziz Yiğit, cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Selahattin Gürkan uzun süredir tedavi gören gazeteci Akif Çelik’in sağlık durumu hakkında gazetecilerden ve Çelik’in eşi Fatma Çelik’ten bilgiler aldı.
Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde Fatih Avcı’dan sonra göreve getirilen Aziz Yiğit ve yönetimi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Gürkan ile yerel medya ve Malatya üzerine istişarelerde bulunan gazeteciler, Gürkan’a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gürkan, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti ve Yönetim Kurulu’nu ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, “Yerel basının ayakta durması, şehrin gelişimi için çok önemli. Yerel yönetimlerin eksik yaptığı ya da bazen göremediği şeyleri doğru ve objektif bir şekilde kamuoyunun vicdanı olacak şekilde yansıtmaları yol gösterici olabiliyor. Biz basının kamusal bir görev yaptığını biliyoruz. Yerel basın da bir şehrin beş duyusu olarak çalışır. O şehirde olan olayların veya hadiselerin iyi veya kötü topluma duyurulması noktasında hakikaten kamusal bir görev icra ediyorlar. Tabiri caizse toplumun gözü, kulağı, dili, dokunma duygusu ve koku alma duygusu gibi şehrin tüm olgularını kamuoyuyla paylaşırlar. Malatya’daki yerel basını desteklenmesi noktasında da elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. Basın mensubu çalışanlarına başarılar diliyorum” dedi.
Daha sonra gazetecilere, önce koran virüs tedavisi gören sonra kalp ve beyin rahatsızlıklarıyla Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan ve tedavisi devam eden gazeteci Akif Çelik’in durumu hakkında bilgiler soran başkan Gürkan, Çelik’in eşi Fatma Çelik’i arayarak, son durumu hakkında bilgiler aldı. Yapılması gereken ne varsa karşılanması ve sürecin yakından takip edilmesi konusunda basın birimine talimat veren başkan Gürkan, Çelik’in eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gürkan’ın basın duyarlılığı

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