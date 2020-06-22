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Gürle’nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı

MANİSA HABERLERİ  | 22.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesine bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirdiği yol yapım uygulamasının ardından mevcut güzergahta, çizgi CTP ve trafik levha çalışmasını da tamamladı.

Gürle’nin yenilenen yolunda çizgi çalışması da tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesine bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirdiği yol yapım uygulamasının ardından mevcut güzergahta, çizgi CTP ve trafik levha çalışmasını da tamamladı. Gürle yolu, yeni görünümüyle hem daha güzel, hem de daha güvenli bir hale geldi.
İl genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Gürle Mahallesi’ne bağlantıyı sağlayan 3 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt ve beton yol uygulamasını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmasının ardından mevcut güzergahta, çizgi, CTP ve levha çalışmasını da tamamlayarak trafikte güveni sağladı. Yapılan bu çalışmalar mahalle sakinlerinin yanı sıra, özellikle hafta sonu Gürle Mahallesi’ne piknik yapmak için giden vatandaşları da memnun etti.

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