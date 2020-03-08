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Gurmeler, Kırşehir’in yöresel yemeklerini tattı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2020 14:03 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün destekleriyle Kırşehir’e gelen gurmeler yöresel yemeklerin tadına baktı.İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, yemek yazarları ve gurmelerin Kırşehir’den önce İstanbul ve Nevşehir’de de inceleme yaptıkları söyledi.Kırşehir’in yemeklerini yazarların çok beğendiğini anlatan şehirde tarihi alanların gezilmesinde destek sunan Temur, "Dünyada yemek üzerine çok sayıda kitabı olan yazarları Kırşehirimizde ağırladık.

Gurmeler, Kırşehir’in yöresel yemeklerini tattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünün destekleriyle Kırşehir’e gelen gurmeler yöresel yemeklerin tadına baktı.
İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, yemek yazarları ve gurmelerin Kırşehir’den önce İstanbul ve Nevşehir’de de inceleme yaptıkları söyledi.
Kırşehir’in yemeklerini yazarların çok beğendiğini anlatan şehirde tarihi alanların gezilmesinde destek sunan Temur, "Dünyada yemek üzerine çok sayıda kitabı olan yazarları Kırşehirimizde ağırladık. Yemeklerin fotoğraflarını çektiler. Onlar yedikleri yemekleri köşe yazılarında anlatacaklar. Bu sayede Kırşehir’in de tanıtımını yapacaklar. Kırşehir’in kendine ait özel lezzetlerini Kaman cevizi, höşmerim tatlısı, Kırşehir pekmezi, Ahi helvası hepsini çok beğendiler. Onların bu tatlı ve yemekleri anlatmasıyla Kırşehir’in tanıtımına ciddi katkıları olacak" dedi.
Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Kübra Sultan Yüzüncüyıl, 4 gurmenin Kırşehir’in yöresel yemeklerinin tadına baktıklarını belirttiği açıklamasında, yöresel üzüm pekmezi, kuru biber dolması ve yoğurdu gurmelerin beğendiğini ifade etti.
Yemek yazarları; Ahi Evran Cami, Cacabey Medresesi, Uzun Çarşı ve kentteki kültürel alanları gezdiler.

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