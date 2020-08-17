Güroymak Spor Kulübü’nden kura tepkisi!

Bitlis’i Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) temsil edecek olan ikinci takımın belirleneceği kuraya, Güroymak Spor Kulübü’nden tepki geldi. Kulüp yöneticileri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na itirazda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonun aldığı karar ile Bölgesel Amatör Lig’de Bitlis’i yeni sezonda temsil etme hakkı kazanacak ikinci takım kura çekimi sonrasında belli olacak. Amatör küme Liginde A Grubu’nun lideri Güroymak Spor ve B Grubu’nun lideri Tatvan 1514 Spor arasında kura çekimi yapılacak. Buradan çıkacak takım Bitlis’i Bölgesel Amatör liginde temsil edecek. A Grubu’nu namağlup olarak 32 puanla birinci bitiren Güroymak Spor, B Grubu’nda mücadele eden ve grubunu 29 puanla lider olarak tamamlayan Tatvan 1514 Spor arasında yapılacak olan kura çekimi Güroymak Spor Kulübü tarafından tepkiyle karşılandı.

Tatvan 1514 Spor ile aralarında puan farkının olduğunu belirten Güroymak Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Çelik, “BAL ligine çıkmak ve play-off oynamak için A ve B grubundan 4 takım oynamaya hak kazandı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca korona virüs nedeni ile gruplarını lider olarak tamamlayan iki takıma play-off oynatılmamıştır. Tatvan 1514 Spor ile aramızdaki puan farkı, averaj ve galibiyetlerimiz göz önünde bulundurularak değerlendirilmesini, bu durumda Güroymak Spor’un BAL Ligi’ne çıkarılmasını aksi takdirde kura çekimi ile elenmemiz durumunda adaletin sağlandığına kanaat getiremeyiz. Mağduriyetin doğmaması konusunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) itirazımızı yaptık. Bu konuda başkanlığın adaletli karar vereceğini ümit ediyoruz” dedi.

