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Güroymaklılar ‘evde kalın’ çağrısına uymadı

BİTLİS HABERLERİ  | 02.04.2020 17:53 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesinde korona virüs salgınına karşı ‘evde kalın’ çağrılarına uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler her geçen gün artırılıyor.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde korona virüs salgınına karşı ‘evde kalın’ çağrılarına uymayan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.
Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler her geçen gün artırılıyor. Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ise yine caddeleri doldurdu. Güroymak’ta kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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