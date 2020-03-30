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Güroymak’ta 3 otobüs sürücüsüne korona virüs cezası

BİTLİS HABERLERİ  | 30.03.2020 08:22 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yürütülen korona virüs tedbirleri kapsamında 3 otobüs sürücüsüne ceza kesildi.İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuğunu kısıtlayan genelgesi gereği Güroymak ilçesiyle Muş il sınırı girişinde bulunan kontrol noktasındaki denetimler arttırıldı.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yürütülen korona virüs tedbirleri kapsamında 3 otobüs sürücüsüne ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığının korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuğunu kısıtlayan genelgesi gereği Güroymak ilçesiyle Muş il sınırı girişinde bulunan kontrol noktasındaki denetimler arttırıldı. Denetimlerde emniyet personellerince otobüslerde yüzde 50 yolcu kuralı, 65 yaş ve üzeri yolcu olup olmadığı ve yolcuların seyahat izin belgeleri kontrol edilirken, sağlık personelleri de araçlarda bulunanların ateş ölçümlerini yapıyor.
Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey’in incelemelerde bulunduğu kontrol noktasında, denetimler sırasında yüzde 50 yolcu kuralına uymayan 3 otobüs sürücüsüne İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

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