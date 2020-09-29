Güroymak’ta kıraathanede oyun oynayanlara 31 bin 500 TL ceza

Bitlis’in Güroymak ilçesindeki bir kıraathanede oyun oynayan 10 kişiye toplam 31 bin 500 TL ceza uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Güroymak ilçe merkezi genelinde yapılan denetimler neticesinde, Kümbet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathanede oyun oynandığı tespit edilmesi üzerine, işletme sahibine ve masalarda oyun oynayan dokuz şüpheli olmak üzere toplam 10 şüpheliye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 31 bin 500 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.



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