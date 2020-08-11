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Güroymak’ta korona virüs tedbirleri denetimi

BİTLİS HABERLERİ  | 11.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M.

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili M. Furkan Sancaktutar öncülüğünde korona virüs tedbirleri denetimi yapıldı.
Kaymakam Sancaktutar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdür Vekili Erbil Başar, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Toklu ve İlçe Sağlık Müdürü Yunus Taşdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı M. Şerif İlbeyi ve tüm kurum müdürlerinin katılımıyla korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yapılan denetimlerde, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir hatırlatıldı. İlçe genelindeki iş yerlerini tek tek denetleyen ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek uyarılarda bulundu.
Açıklamalarda bulunan Kaymakam Sancaktutar, esnaf ve vatandaşa yönelik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sosyal mesafeye uyup maske kullanımına dikkat edelim, temizliğe önem verelim, yoksa ikinci dalga gelebilir. Bu süreçte kurallara uyan esnafımıza ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Lütfen açıklanan tüm kurallara uyalım" dedi.

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