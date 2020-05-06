Güroymak’ta maske üretimi

Bitlis’in Güroymak Belediyesi ile Güroymak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle maske üretimine başlandı.

Güroymak Belediyesinin ham madde temininden sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında maske üretimi yapılmaya başlandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Furkan Sancaktutar, "Salgın başladıktan sonra gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak insanlarımızın sağlığı için geniş çaplı çalışmalarımızın yanında dezenfeksiyon uygulamaları ve siperlik maske üretimi gibi gerekli diğer tedbirleri de aldık, almaya da devam ediyoruz. Daha önce siperlik maske üretme faaliyetlerinde bulunan Gençlik Merkezi Müdürlüğüne destek verip üretim yaptık. Şimdi de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte maske üretiyoruz. İlk etapta 25 bin adet maske üreteceğiz. İhtiyaç durumuna göre ilerde yeni değerlendirmelerde bulanacağız. Burada çalışan, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim memleketimizi ve tüm insanlığı bu salgından, bu zor zamanlardan tez zamanda kurtarsın" dedi.

