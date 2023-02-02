YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Güroymak’ta öğrencilere ücretsiz yemek desteği

Güroymak’ta öğrencilere ücretsiz yemek desteği

02.02.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Güroymak ilçesinde şubat ayı itibariyle ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak öğrenci sayısının 4 bin 806 olacağı belirtildi.

Güroymak’ta öğrencilere ücretsiz yemek desteği

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda projeyi kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kademelerinde "Ücretsiz Yemek Hizmeti" hayata geçirildi. Ülke genelinde projeden yararlanan 1.8 milyon olan öğrenci sayısı 5 milyon öğrenciye yükseltildi. Bitlis’in Güroymak ilçesinde de 6 Şubat itibariyle 4 bin 806 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verileceği kaydedildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu ücretsiz yemek hizmeti projesi ile ülke genelinde 5 milyon öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sunulacak. İlimiz genelinde tüm okul öncesi öğrencilerimiz bu fırsattan istifade edecek. Eğer köylerde ana sınıfı varsa oradaki öğrencilerimize de yemek verilecek. Yine yatılı bölge okullarında gündüz okuyan öğrencilerimiz var onlarda ücretsiz yemek vereceğiz. İlimiz genelinde 6 Şubat’tan itibaren 32 bin 643 öğrencimiz ücretsiz yemeklerden istifade edecektir. Güroymak ilçemizde ise 4 bin 806 öğrencimize ücretsiz yemek vereceğiz. Ücretsiz yemek vermeden önce burada hazırlıklarımızı gözden geçiriyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren öğretmenevimizde öğrencilerimize ücretsiz yemek çıkarmadan önce son incelemeleri yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta öğrencilerimizin yemek yediği bir alanda birlikte olacağız" dedi.

Güroymak Öğretmenevinin yemekhane bölümünde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, İlçe Şube Müdürü Asef İşbiter eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahlatlı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şeker toprağa verildiAhlatlı Kıbrıs Gazisi Ahmet Şeker toprağa verildi
Van'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldıVan'da yaban hayvanları için sulak alanlara yiyecek bırakıldı
Elazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındıElazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:09
Öğle
12:30
İkindi
15:17
Akşam
17:42
Yatsı
19:00
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.