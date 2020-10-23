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Güroymak’ta sulama kanalları ve imar yollarında çalışma

BİTLİS HABERLERİ  | 23.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Bitlis’in Güroymak Belediyesi şehir trafiğine nefes aldıracak alternatif yol çalışmalarını yeni bulvar ve imar yollarıyla sürdürüyor.Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması adına yeni yol, yol genişletme ve yol modernizasyonu çalışmaları sürdürülüyor.

Bitlis’in Güroymak Belediyesi şehir trafiğine nefes aldıracak alternatif yol çalışmalarını yeni bulvar ve imar yollarıyla sürdürüyor.
Güroymak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşımın sağlanması adına yeni yol, yol genişletme ve yol modernizasyonu çalışmaları sürdürülüyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda iki ayrı noktada daha çalışmalara başlandı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Şentepe ve Barajyolu mahallelerinde bin 200 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yol çalışmasında alt zemin hazırlıklarına başlandı.
İlçenin muhtelif yerlerinde ise bin 400 metre tarımsal sulama kanalı çalışması kapsamında ise hafriyat çalışmalarında başlandı.
Yeşilova ve Şentepe mahallerinde ise alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve sürüş konforu sağlamak amacıyla ilçe genelinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

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