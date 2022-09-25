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Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

25.09.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gürpınar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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