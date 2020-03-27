Gürpınar Belediyesi cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkadı

Van’ın Gürpınar Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs salgınına karşı tedbir için cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Sabah saatlerinden itibaren ilçe merkezini ve halkın yoğun olarak kullandığı önemli noktaları yıkayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sonrasında yıkadıkları yerlerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, salgın hastalıklara karşı ilçe genelinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Başkan Tanış, "Dünyada yayılan korona virüs küresel bir sorun haline geldi. Korona virüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi ilçemizde uygulamak için ilk günden itibaren yoğun çaba sarf ettik. Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki kurduğumuz ekiple yoğun bir çaba sarf ederek dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugünde cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte işlemlerimizi tamamladık. Alınması gereken tüm tedbirleri belediye olarak alıyoruz. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere sokağa çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah bu süreci halkımızın desteği ve duyarlılığıyla hep birlikte atlatacağız” dedi.

