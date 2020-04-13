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Gürpınar Belediyesi çiftçileri yalnız bırakmadı

VAN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:50 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi, tarlasında ekim yaparak üretime katkı sunan çiftçileri yalnız bırakmıyor.Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatıyla çiftçilere tarımsal ekipman desteği sunan belediye ekipleri, korona virüsüyle mücadelenin yanı sıra her alanda çalışmalarını 7 gün 24 saat devam ettiriyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, tarlasında ekim yaparak üretime katkı sunan çiftçileri yalnız bırakmıyor.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatıyla çiftçilere tarımsal ekipman desteği sunan belediye ekipleri, korona virüsüyle mücadelenin yanı sıra her alanda çalışmalarını 7 gün 24 saat devam ettiriyor. Gürpınar’ın bereketli topraklarını ilçedeki çiftçilerin daha verimli kullanabilmesi için gereken desteği verdiklerini anlatan Başkan Tanış, “Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçemizdeki çiftçiler tarlalarını sürmek ve ilk hazırlıklarını yapmak için tarlarının yolunu tutuyor. Korona virüs salgına rağmen üretime devam etmesi gereken çiftçilerimize bizlerde desteğimizi sunuyoruz. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda tarımsal makine desteğini sunmaya devam edeceğiz. Bilmenizi isterim ki Gürpınar Belediyesi olarak her alanda vatandaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Otbiçer Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ahmet Üçer ise 50 dönüm şeker pancarı ekeceğini ifade ederek, desteklerinden dolayı Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’a teşekkür etti.
Çavuştepe Mahallesi’nde yaşayan Cemil Tuncil de, 120 dönüm alanda şeker pancarı ekeceğini kaydederek, Gürpınar Belediyesi ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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