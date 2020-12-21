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Gürpınar Belediyesinde sözleşme sevinci

VAN HABERLERİ  | 21.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Belediye toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Gürpınar Belediyesinde sözleşme sevinci

Van’ın Gürpınar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediye toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle belediye personellerinin haklarında önemli sosyal ve mali iyileştirmeler yapıldı. Toplantı sonrası konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, imzalanan sözleşme ile ücret zammının yanı sıra aile, yemek, eğitim, evlenme, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yapıldığını kaydetti. “İmzalanan sözleşme ile birlikte işçi kardeşlerimizin ücretlerini günümüz koşullarına uygun hale getirdik” diyen Başkan Tanış, “İşçi kardeşlerimiz için belediyemizin imkânları dâhilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çünkü biz emekçilerimizi ailemizin bireyleri olarak görüyoruz ve ona uygun şekilde hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu dönemin belediyecilik anlayışını gönül belediyeciliği olarak tarif ediliyoruz. Biz gönül belediyeciliğimizi personellerimizle birlikte yapacağız. Personelimizin yüzü gülecek ki ilçemizin de yüzü gülsün. Emekçi kardeşlerimizle bundan sonra yapacağımız çalışmalarla Gürpınar’ımızı daha ileriye götüreceğimize inanıyorum. Bunun içinde var güçleriyle çalışarak ilçemizin gelecek vizyonunu emekçi kardeşlerimizle oluşturacağız. Sözleşmemiz hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise işçi haklarına verdiği önem ve destek için Başkan Tanış’a teşekkür ederek sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını diledi.

Gürpınar Belediyesinde sözleşme sevinci

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