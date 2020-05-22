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Gürpınar Belediyesinden çocuklara özel hediye

VAN HABERLERİ  | 22.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi, korona virüsü önlemleri kapsamında alınan tedbirler nedeni ile okullarına gidemeyen çocuklar için çok özel bir hediye hazırladı.Belediye tarafından her yaştan çocuğa yönelik olarak hazırlanan Gürpınar Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, korona virüsü önlemleri kapsamında alınan tedbirler nedeni ile okullarına gidemeyen çocuklar için çok özel bir hediye hazırladı.
Belediye tarafından her yaştan çocuğa yönelik olarak hazırlanan Gürpınar Çocuk Dergisi yayın hayatına başladı. Dolu dolu bir içeriğe sahip olan dergi, çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Evde kaldıkları günlerde çocuklara arkadaşlık yapacak olan derginin ilk sayısı hem öğretiyor hem de eğlendiriyor. Çocukların okuma alışkanlarının gelişmesine, bilime ve araştırmaya olan ilgilerinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen dergi aynı zamanda çocukların Gürpınar’ı ve Van’ı tanımalarına olanak sağlıyor.
Gürpınar Belediyesi olarak önceliklerinin her zaman çocuklar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “İçinden geçtiğimiz süreçte en çok etkilenen çocuklarımız oldu. Okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldılar. Biz de onlara güzel bir hediye vermek için Gürpınar Çocuk Dergisini hazırladık. Amacımız geleceğimiz olan çocukları mutlu etmek, evlerinde hem eğlenmelerini sağlamak hem de eğitimlerine katkı sağlamak. Dergi çocuklar için hazırlandı ama büyüklerde keyifle okuyabilecek bir içerikte hazırlandı. Çocuklar için sürprizlerimiz devam edecek” dedi.

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