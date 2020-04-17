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Gürpınar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine 2 bin koli yardım

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 15:00 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu 2 bin Ramazan kolisinin dağıtımına başladı.Korona virüsüyle mücadele kapsamında ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışma başlatan Gürpınar Belediyesi, bin adet gıda ve bin adet temizlik paketini ailelere ulaştırıyor.

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu 2 bin Ramazan kolisinin dağıtımına başladı.
Korona virüsüyle mücadele kapsamında ve Ramazan ayının yaklaşmasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışma başlatan Gürpınar Belediyesi, bin adet gıda ve bin adet temizlik paketini ailelere ulaştırıyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatıyla büyük özveriyle hazırlanan yardım kolileri, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere evlerine götürülerek teslim ediliyor.
Korona virüsüne karşı ilçede etkin bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Tanış, “Tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Gürpınar Belediyesi olarak bu mücadeleye karşı her alanda gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilçemizdeki vatandaşlarımıza destek olmak için çeşitli gıda malzemesi ve temizlik ürünlerinin yer aldığı paketlerimizi hazırladık. Şimdi de dağıtımına başladık. Allah’ın izniyle gönül belediyeciliğine yakışacak şekilde vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

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